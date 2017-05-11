Катер из Херсона в Голую Пристань и обратно начнет ходить с 14 мая

Ранее сообщалось, что с 10 мая «Нибулон» начнет речные перевозки судном типа «Восход» по маршрутам Новая Каховка – Херсон – Новая Каховка и Голая Пристань – Херсон – Голая Пристань. Однако, сроки сместились. С 14 мая открывается пассажирское сообщение в ежедневном режиме по маршруту Новая Каховка – Херсон – Голая Пристань. Линию будет обслуживать судно «Нибулон Экспресс – 2». Продолжительность рейса около 1,5 часов. Примерно с 1 июня «Нибулон» запустит ежедневные рейсы по маршруту Николаев – Кинбурнская коса – Очаков.

По поводу маршрута Голая Пристань – Херсон – Голая Пристань ничего не говорится.

По материалам: Сfts.org.ua