Полиция устанавливает местонахождение 15-летней несовершеннолетней

Новокаховским отделом полиции разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Попович Маргарита Владимировна, 25.04.2002 г.р., которая 8 мая около 21:00 ушла из дома в Таврийске и до настоящего времени местонахождение ее не известно.

Приметы: возраст 15 лет, рост 174-176 см, худощавого телосложения, волосы русые прямые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Особые приметы: носит очки.

Была одета: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, батник серого цвета с карманом по середине.

Если вы владеете любой информацией относительно местонахождения несовершеннолетнего обращайтесь по телефонам: (0552) 45-90-70, 45-94-85, 066-369-26-61, 095-450-44-57 или 102.