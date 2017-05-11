В Одессе и Херсоне моряков трудоустраивали через оккупированный Крым

В Одессе и Херсоне провели обыски по месту деятельности и дома у подозреваемых «в незаконной переправке моряков через государственную границу Украины». Об этом сообщают Вiкна-Одеса со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым. По данным ведомства, в течение 2-х лет группа правонарушителей переправила порядка сотни моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированном полуострове. Изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконные действия: печати, штампы, клише.

В том числе – российских предприятий, фальшивые пропуска. Подозреваемым грозят лишение свободы на срок от 7 до 9 лет и конфискация имущества.