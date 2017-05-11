Около 400 студентов ХГУ, проживающих в общежитии, получили субсидии

Всего в студенческом городке Херсонского государственного университета проживают 1 100 молодых людей, из которых почти треть воспользовалась правом получения помощи от государства. В Суворовском районе Херсона 145 студентам предоставлена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Днепровском – 238. Об этом сообщил руководитель студгородка Максим Виннык. «Оплата проживания для субсидиантов может колебаться от 0 до 280 гривен.

Большую сумму платят те, кто имеют дополнительные доходы. 375 тысяч гривен компенсации по субсидиям от государства уже поступили на счета. Сейчас бухгалтерия вуза производит перерасчет по итогам отопительного сезона. Если студент, получивший субсидию, выплачивал стоимость проживания полностью, то деньги либо будут возвращены, либо пойдут в счет последующей оплаты», – рассказал Максим Виннык.

Субсидия назначается не на все виды услуг, которые предусматривает проживание в общежитиях, а лишь возмещает коммунальные выплаты. Оплата работы воспитателя не входит в сумму компенсации. Поэтому бухгалтеры рассчитывают оплату для каждого студента индивидуально.

По материалам: Український Південь

