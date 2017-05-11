Херсонські рятувальники з верхівці тополі зняли кота (фото)

10 травня до рятувальників по охороні Корабельного району м. Херсон зателефонувала мешканка Шуменського мікрорайону. Вона повідомила, що поряд з їх багатоповерхівкою на вул. Богуна практично на верхівці тополі вже більше доби знаходиться кіт і з певною періодичністю нагадує про себе жалібним, проте досить голосним нявчанням. До місця події на автодрабині прибули рятувальники. І невдовзі дістались по ній на висоту 5-поверхівки, де і знаходився на гілці дерева чотирилапий пухнастик. Кіт охоче піддався рятувальникові, і вже через кілька хвилин разом із ним опустився додолу. Тут вже бійці пожежно-рятувального підрозділу передали його дічині.

Вона вирішила котика забрати до себе. Ось так несподівано сіренький пухнастик отримав притулок і люблячих господарів.

Головне Управління ДСНС України у Херсонській області