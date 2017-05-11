В Херсонской и Николаевской областях пройдет фестиваль воздушных змеев

С 18 по 23 мая в Херсонской и Николаевской области пройдет фестиваль воздушных змеев Tryhutty International Kite Festival 2017 со статусом «международный». Гостями фестиваля станут специалисты мирового уровня из воздушных змеев из стран Европы и Азии. Уникальным даже для международной практики станет проведение фестиваля воздушных змеев именно в сельской местности. В программе фестиваля будут представлены запуск различных, воздушных змеев из разных уголков мира, которых еще не приходилось видеть в Украине. Гостей ожидает:

концертно-развлекательная программа с участием звездных групп и талантливых коллективов пения и танца, игры, конкурсы, ярмарка hand-made и национальной кухни, разноцветные арт-объекты и др.

Главное событие пройдет 21 мая с 10:00 до 19:00 на берегу реки Южный Буг возле села Трихаты Николаевского района Николаевской области.

По материалам: НК Онлайн