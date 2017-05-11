Херсонський Міжнародний фестиваль авторського кіно “КІНОКІМЕРІЯ” відправив фільми в Німеччину та Болгарію

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Кожного року кіномитці Херсонщини не перестають дивувати як нашого так і закордонного глядача випускаючи нові стрічки. В цьому році Херсонський Міжнародний фестиваль авторського кіно "КІНОКІМЕРІЯ" знову зібрав колекцію українських фільмів для участі у кінофестивалях Європи. Берлінський фестиваль «Сусіди разом з друзями» та Міжнародний фестиваль альтернативного кіно у місті Русе (Болгарія), вже отримали роботи.
Фільми – учасники Міжнародного фестивального руху від Херсонської області: 
"ЇЇ материнський сад" – автори: Олександр Глущенко, Сергій Ус, Тетяна Терещенко.
"Бабкомат", "Камінь" – автор: Андрій Богун; 
"Рефлекс"- автори: Олексій Голубков, Надія Лебєдєва; 
"На Івана Купала"- автор: Олексій Голубков; 
"Підкова" – автори: Олексій Голубков, Надія Лебєдєва; 

"Я покажу тобі кіно" – автори: Віктор Бикодир, Ігор Воронін; "Зенітниця" – автори: Олександр Єлагін, Віктор Бикодир.

Як показує досвід, Європейські експерти, серед інших учасників, завжди виділяють та з великою повагою відносяться до нашої великої кіномайстерні – виробництва Українського кіно. Бо це особливі кінострічки. Вони зняті у нас на Батьківщині, в них проглядається історія нашого народу, сяють українські кінозірки, творять українські режисери. Це наша гордість і наша надія. Бо кожна перемога українського кіно – це приголомшлива історія, але це перемога не індустрії, а конкретної людини. Побажаємо нашим землякам перемоги у Європі.

Прес-служба фестивалю "КІНОКІМЕРІЯ"

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