На КП “Чонгар” прикордонник відмовився від хабаря у 500 грн

9 травня до КП «Чонгар» прибула 45-річна громадянка України, жителька Запоріжжя. Вона слідувала до анексованого Криму пішки. Прикордонники встановили, що громадянка намагалася потрапити до ТОТ АР Крим по недійсному паспорту громадянина України. Намагаючись вирішити питання безперешкодного перетину адмінмежі, вона запропонувала прикордонниками неправомірну винагороду у розмірі 500 грн. Від незаконної пропозиції військовослужбовець відмовився. Громадянку до Криму не пропустили,а склали адмінпротокол за ст. 204-2 КУпАП. За фактом дачі хабаря прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.369 КК України:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону