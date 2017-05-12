На Херсонщині горіла солома і господарська споруда

11 травня о 14:53 на номер Служби порятунку «101» надійшов виклик у село Приморське Скадовського району. Як повідомлялося в інформації, у приватному житловому секторі горить солома і господарська споруда. До місця надзвичайної події виїхало чергове відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю за вказаною адресою вогнеборці з’ясували, що горить солома і сіно на відкритій території приватного подвір’я у кількості 80 тюків, і відразу приступили до гасіння. Вже о 16:00 пожежу було ліквідовано.

ГУ ДСНС в Херсонській області

