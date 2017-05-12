На дорогах области появилось более 3,5 тыс. начинающих водителей

С начала года по результатам успешного прохождения проверки знаний 3 588 водителей впервые получили в территориальных сервисных центрах МВД Херсонщины удостоверения на право управления транспортными средствами. Всего в этом году закончили обучение 9 559 кандидатов в водители. В сервисных центрах у будущих водителей принято 6 564 теоретических и 9 885 практических экзаменов для получения права управления транспортными средствами.

Процент сдачи экзаменов с первого раза составляет 53,7.

РСЦ МВД Херсон