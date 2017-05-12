В Херсоне с начала года в ДТП погибли 7 человек

Дата публікації Автор:

С начала в Херсоне зафиксировано 986 ДТП, в том числе 69 – с пострадавшими. В дорожных авариях 7 человек погибли, 74 получили травмы

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Херсона в Facebook

Можливо буде цікаво:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA

*