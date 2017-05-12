В Херсоне с начала года в ДТП погибли 7 человек Дата публікації 12.05.2017 Автор: Редакція С начала в Херсоне зафиксировано 986 ДТП, в том числе 69 – с пострадавшими. В дорожных авариях 7 человек погибли, 74 получили травмы Об этом сообщается на странице патрульной полиции Херсона в Facebook Можливо буде цікаво: С начала года в Херсонской области в ДТП погибли 11 человек С начала года в Херсонской области во время пожара погибли 30 человек С начала года в Херсонской области в ДТП погибло 54 человека В Херсоне почтили память сотрудников полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей С начала года на автодорогах Херсонской области в ДТП погибло 76 человек Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт CAPTCHA Code * .