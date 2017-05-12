В Херсонской области пройдет фестиваль “Душа Юга”

Херсонский областной Центр народного творчества приглашает на открытый фестиваль народного творчества "Душа Юга", который состоится 2 июня на базе историко-развлекательного комплекса «Зеленые хутора Таврии». В концертной программе фестиваля принимают участие лучшие певческие коллективы и отдельные исполнители Херсонщины. Украшением фестиваля являются ведущие хореографические коллективы Таврийского края, в программе которых яркие народные и современные танцевальные композиции. Во время фестиваля проходит ярмарка народных мастеров.

Здесь можно посетить различные мастер-классы по традиционным видам ремесел.

Изюминкой фестиваля станет конкурс украинского традиционного блюда «Таврия-Борщ». Посетители смогут сравнить кулинарные таланты наших земляков, попробовав любимое блюдо украинцев, изготовленное по самым разным рецептам.

Во время фестиваля вход и въезд на территорию комплекса бесплатный.

По материалам: Херсон онлайн