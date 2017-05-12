У Херсонському обласному кразнавчому музеї відбудеться європейська акція “Ніч музеїв”

20 травня з 18:00 до 22:00 у Херсонському обласному кразнавчому музеї відбуватиметься європейська акція "Ніч музеїв".

Музейні майданчики:

– «Залишайте всі забави – починається урок!» (роздивіться цікаві іграшки, навчальне приладдя, дізнатись про зміни у житті дітлахів за останні кілька століть, навчитись каліграфії за допомогою металевого пера та чорнил);

– Концерт оркестру народних інструментів та хору Школи мистецтв №1;

– «Антична жінка: скромниця чи розпусниця» (дізнайтесь про правила життя жінок у античну добу: зовнішній вигляд, виховання, освіта, родина, кохання);

– Майданчик майстрів творчого об’єднання «Декор» (пориньте у розмаїття представлених жанрів та різнобарв’я робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва);

– «Історія одного моря» (розкрийте таємниці екзотичних морів та дізнайтесь про дивовижні пригоди їх мешканців);

– «Фотополювання льодовикового періоду» (познайомтесь з палеонтологічною колекцією музею: кістки мамонтів, сайгаків, бізонів, антилоп, ведмедів, знайдіть у залах музею зображення тварин льодовикового періоду, відтворіть їх позу на фото в телефоні та отримайте приз – спілкування з тваринами Контактного зоопарку «Страна ЕнотиЯ»);

– «Подорож Херсон-Париж, або що надихає митця» (творча зустріч з Іриною Бондаренко + участь у благодійному майстер-класі з вузликової гладі та примітивного вільного розпису);

– «Сини змієногої богині» (театралізована вистава клубу «Боріон» при бібліотеці-філії № 13);

– Творче дефіле Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну;

– «Місто великих надій: сторінками старого альбому» (пориньте у минуле нашого міста через колекцію поштових карток середини ХІХ початку ХХ ст.);

– «Історія на кінчику леза» (Мечі, шаблі, ятагани, палаші! Тільки в Ніч музеїв отримай можливість доторкнутися до багатовікової історії в металі: від скіфського акінаку до парадної шаблі ХХ століття);

– «Мультфільми Другої світової війни» (перегляньте шедеври мультиплікації часів Другої світової війни, дізнайтесь про найвідоміших мультиплікаторів тих часів, візьміть участь у цікавій вікторині);

– «Чайна феєрія» (дегустація ароматного напою за китайськими, англійськими та індійськими традиціями).