Херсонские спортсменки стали чемпионками Украины по спортивному ориентированию

В конце апреля в Черкассах прошел чемпионат Украины по спортивному ориентированию среди взрослых, юношей и юниоров. В нем участвовали больше 350 спортсменов из 18 областей. Они соревновались на разных дистанциях. 2 воспитанницы кружка «Спортивное ориентирование» Херсонского Центра детского и юношеского творчества стали чемпионками Украины:

– I день (короткие дистанции) – I место – Цивильская Фея, ученица 9 класса школы №27;

– II день (длинные дистанции) – II место – Цивильская Фея;

– III день (эстафета) – II место – Каравай Мария, ученица 8 класса школы №55;

– IV день (спринт) – II место – Цивильская Фея.

По материалам: Гривна. Новый формат