Херсонские патрульные обследовали городские дороги

Управление патрульной полиции Херсона провело весенний осмотр дорог общего пользования, улиц и железнодорожных переездов автомобильных дорог и улично-дорожной сети города. Инспекторы установили, что на улицах нужно залатать 798 500 кв.м и 45,6 км других неровностей проезжей части. На 432 км дорог необходимо нанести дорожную разметку, установить 974 и заменить 1 114 дорожных знаков, заменить или установить 449 люков и решеток дождеприемников. 64 остановки нужно отремонтировать, 76 пешеходных переходов оснастить техническими средствами регулирования дорожного движения.

Нужно реконструировать 23 и установить 7 светофора.

По выявленным недостаткам патрульные выдали коммунальным предприятиям и отделу дорог Херсона 8 требований, составили 6 админматериалов за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения.