Прикордонники у КП «Чонгар» допомогли пораненій людині

11 травня прикордонники, що несуть службу у контрольному пункті «Чонгар» із сторони материкової України, спостерігали людину, яка рухалася до них, при цьому хода його була невпевнена та чоловік тримав рукою лівий бік. Помітивши це, військовослужбовці одразу ж відреагували та допомогли людині прослідувати до пішохідної зони, де фельдшер відділу оглянув чоловіка та виявив у нього поранення в області спини. Прикордонники негайно надали громадянинові першу медичну допомогу та організували медичне спостереження за станом його здоров’я. Під час надання допомоги, чоловік повідомив військовослужбовцям, що неподалік контрольного пункту «Чонгар» між ним та ще декількома особами виник конфлікт, який переріс у бійку під час якої громадянин відчув різкий біль від гострого предмету.

Після чого він попрямував до прикордонників за допомогою.

На місце події військовослужбовці викликали карету швидкої допомого та представників Національної поліції.

Під наглядом медичних працівників у кареті швидкої допомоги громадянин прослідував до лікувального закладу.

На даний час правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Прес-служба Бердянського прикордонного загону