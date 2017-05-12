9-летний школьник заминировал школу в Херсоне

Около часа понадобилось полицейским, чтобы установить личность ребенка, который сообщил о заминировании школы №41 Херсона. Мальчик рассказал, что хотел развлечься. Сообщение от ребенка о заминировании школы поступило в call-центр «102» в 13:25. Полицейские оцепили территорию и эвакуировали 650 школьников и работников. Специалисты-взрывотехники и кинологи обследовали здание, взрывчатых веществ не нашли. Сообщение оказалось ложным. В то же время оперативники установили, что звонок поступил с мобильного телефона. В течение часа установили личность владельца телефона.

Им оказался ученик одной из школ города. Он объяснил, что дал свой телефон 9-летнему однокласснику, который и сделал ложный звонок о заминировании.

Работники полиции пообщались с псевдоминером. Школьник рассказал, что решил развлечься, взял у друга мобильный телефон и сообщил о заминировании. А школу №41 выбрал потому, что живет рядом с ней.

С мальчиком полицейские провели профилактическую беседу, а в отношении его родителей будет составлен админпротокол по ст.184 Админкодекса (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Пресс-служба облУМВД