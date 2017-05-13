В Херсоне завершился ХІ международный турнир по боксу среди элиты "Память". В нем приняли участие Национальная сборная Украины по боксу до 22 лет, спортсмены из большинства областей Украины, а также команда Республики Молдова. В этот раз он прошел в большом спортивном зале Херсонского высшего училища физической культуры. Наши спортсмены достойно себя показали на соревнованиях. В весовой категории до 75 кг Богдан Черный занял первое место, а в весовой категории до 81 кг Андрей Петухов стал вторым. Достойно боксировал в весовой категории до 69 кг Денис Повалий.

Но в четвертьфинале уступил своему противнику по очкам. Лучшим боксером турнира был признан Олег Чулячеев из Бердичева, а лучшим судьей – Сергей Нелепенко из Республики Молдова.

Турнир "Память" традиционно проводится в честь всех тренеров и спортсменов, которые внесли значительный вклад в развитие херсонского бокса.

Во время торжественного открытия всех этих людей вспомнили и почтили "минутой молчания".

Херсонская областная федерация бокса