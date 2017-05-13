Випускники “Зеленої школи” матимуть пільги при вступі в ХДАУ

12 травня в стінах аграрного університету відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» та Антонівською загальноосвітньою школою I-III ступенів Херсонської міської ради. Відтепер Антонівська «Зелена школа» стане базовим центром ДВНЗ «ХДАУ». У рамках співпраці та профорієнтаційної роботи проводиться набір учнів до 10 класу на базі Зеленої школи з поглибленим вивченням предметів природничого напряму: фізики, хімії, біології, географії, екології, основ здоров'я. Випускники школи матимуть додаткові пільги при вступі на навчання до ДВНЗ «ХДАУ» за кошти державного замовлення.

ПІК з посиланням на офіційний ХДАУ