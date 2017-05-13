На адмінмежі прикордонники виявили контрабанду з Криму

12 травня військовослужбовці Херсонського прикордонного загону в КПВВ «Чаплинка» виявили громадянина України, який на легковому автомобілі направлявся з окупованого Армянська до Херсону. Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили, що в кузові автомобіля облаштована схованка зі встановленим додатковим бензобаком, який був приєднаний до двигуна. А ось основний бак громадянин використовував для переміщення через адмінмежу дизельного палива поза митним контролем.

По даному факту прикордонники проінформували представників ДФС, які в свою чергу вилучили транспортний засіб з ПММ та склали протокол за статтею 483 МК України «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховування від митного контролю, тобто використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів».

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов