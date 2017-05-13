В начале июня от Харькова до Херсона начнет курсировать дополнительный ночной поезд

С 3 июня по 6 сентября будет курсировать дополнительный ночной скорый поезд №265/266 «Харьков-Херсон» с беспересадочными вагонами «Сумы-Херсон». Он будет курсировать через день. Из Харькова будет отправляться по нечетным датам в 21:17 и прибывать на конечную остановку в 11:22. В обратном направлении – по четным датам в 14:20 и прибывать в Харьков в 4:47. На пути следования поезд будет останавливаться в Лозовой, Днепре, Кривом Роге, Николаеве. Группа беспересадочных вагонов «Сумы — Херсон» отправляться из Сум в 16:51 и прибывать на конечную остановку в 11:22.

Обратно отправляться в 14:20 с прибытием в Сумы в 10:25.

По материалам: 34 телеканал