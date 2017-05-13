На территории Херсонской области продолжается профилактическая отработка «Нерест»

На период нерестового запрета работники отделения полиции в порту Херсон проводят профилактические мероприятия по предупреждению браконьерской добычи водных живых биоресурсов на территории области. Полицейские круглосуточно патрулируют территорию Каховского водохранилища и Днепро-Бугского лимана с целью противодействия браконьерству. Так, во время патрулирования территории Каховского водохранилища на берегу Нижнерогачицкого залива неподалеку от с. Таврийское Верхнерогачицкого района полицейские отделения в порту Херсон обнаружили браконьерские орудия лова: 11 сетей общей протяженностью 473 метра, в которых находилась рыба (лещ – 365 штук, окунь – 6 штук, судак – 2 штуки, карп – 1 штука). Сетки изъяты сотрудниками Херсонрыбохраны. Сумма ущерба, нанесенного правонарушителями, составляет более 63 тысяч гривен. С места происшествия полицейские также изъяли резиновую лодку и машину ВАЗ-2121 с прицепом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Профилактические мероприятия по борьбе с браконьерством и другими нарушениями правил рыболовства продолжаются.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области