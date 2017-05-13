В Херсоне полицейские учили школьников, как действовать при обнаружении взрывного устройства в школе

Сотрудники отдела ювенальной превенции и специалисты взрывотехнического отдела областного главка полиции провели практические занятия с учащимися и педагогами Херсонской гимназии №6. Школьникам и взрослым продемонстрировали, как действовать при обнаружении взрывного устройства, чтобы обезопасить себя и других от возможных последствий. В помещении школы ученики обнаружили подозрительный предмет с надписью «бомба» и сообщили о находке в полицию.

Как вести себя в такой опасной ситуации, педагогам и школьникам на практике показали специалисты-взрывотехники. Дети и учителя тренировались, как правильно эвакуироваться из учебного заведения, чтобы не паниковать и не создавать заторы в коридорах. После теоретических рекомендаций дети справились с таким заданием на отлично, четко выполнили указания учителей и быстро вышли из учебного заведения.

После эвакуации полицейские осмотрели здание и нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Он был тщательно осмотрен. После того, как полицейские убедились, что угрозы больше нет, взрывное устройство обезвредили с помощью гидроудара.

По окончанию тренировок начальник взрывотехнического отдела областной полиции Андрей Покушалов рассказал школьникам, что категорически запрещается делать при обнаружении взрывных устройств, а также, какие предметы должны вызвать подозрение.

Также ученики узнали, что ни в коем случае не надо брать их в руки и в случае их обнаружения сразу же сообщать взрослым или в полицию.

После занятий учащимся показали различные виды боеприпасов и рассказали об их свойствах.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области