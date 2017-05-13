Херсонські прикордонники нагадують про порядок перетину адмінмежі дітьми

Протягом 2016 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники Херсонського загону через неналежно оформлені документи вимушені були відмовили в пропуску 231 дитині. Наближається туристичний сезон, тому нагадуємо про порядок в’їзду на ТОТ АР Крим та виїзду з неї громадянам України, які не досягли 16-річного віку. Діти до 16 років можуть перетнути адмінмежу при наявності:

– проїзного документу дитини, або закордонного паспорту одного з батьків до якого внесена інформація про дитину, або паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

– нотаріально засвідченої згоди батьків на виїзд дитини.

При цьому зазначимо, що з 01 квітня 2015 року Державною міграційною службою проїзні документи дитини не видаються і в закордонні паспорти батьків інформація про дітей не вноситься.

Проте такі документи прикордонники приймають і вони дійсними до закінчення строку їх дії.

А ось закордонний паспорт дитини тепер можна оформити від народження і видається він на 4 років.

У разі перетинання адмінмежі дитини у супроводі одного з батьків достатньо нотаріально засвідченої згоди другого з батьків. Але якщо дитина їде до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим у супроводі іншої особи (бабусі, дідуся, родича або іншої особи) обов’язкова нотаріально засвідчена згода двох батьків.

Згода батьків на виїзд дитини обов’язково має бути засвідчена нотаріусом на материковій частині України.

Також нагадуємо, що в’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються лише через контрольні пункти «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар», а пункти пропуску, які залишились на окупованій території тимчасово закриті і прямування через них вважається незаконним.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов