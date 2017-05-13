На Херсонщині прикордонники попередили чергову спробу браконьєрської діяльність

11 травня прикордонники Херсонського загону спільно з співробітниками відділу внутрішньої безпеки попередили чергову спробу незаконного вилову водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову. Так, під час патрулювання, на узбережжі Каркинітської затоки поблизу населеного пункту Олексіївка прикордонники виявили двох громадян України та 20 креветочних ятері без водних живих ресурсів. Браконьєрів прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 85-4 КУпАП, а виявлені заборонені знаряддя лову передали правоохоронцям.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов