12 травня в Херсоні на футбольному полі комплексної ДЮСШ розпочались матчі фіналу обласних змагань з футболу «Шкіряний м’яч» 2017 року у вікових категоріях U-11 (2006 р.н.) та U-13 (2004 р.н.). У змаганнях взяли участь 11 кращих шкільних футбольних команд міст, районів та об’єднаних територіальних громад Херсонської області – переможці зональних обласних змагань. У категорії U-11 змагалися команди Бериславського, Генічеського, Великолепетиського районів, Асканія Нова об’єднаної територіальної громади, міст Гола Пристань та Херсона.

У віковій групі U-13 за перемогу боролися футболісти Білозерського, Скадовського, Бериславського районів, міст Каховка та Нова Каховка.

Загалі, в цьому році у змаганнях «Шкіряний м’яч» взяла участь рекордна кількість учасників – 576 команд, а це – 7488 футболістів.

На урочистому відкритті змагань учасників привітав голова обласної державної адміністрації, голова Херсонської обласної федерації футболу Андрій Гордєєв.

«На попередніх етапах ви продемонстрували справжню майстерність та волю до перемоги, чим вибороли право представляти свій район, місто, ОТГ у фіналі обласних змагань. Я бажаю сьогодні кожній команді успіху, пройти у запеклій спортивній боротьбі відбір, здобути перемогу та успішно представити Херсонську область на зональних всеукраїнських змаганнях, а згодом – у фіналі всеукраїнської першості» – зазначив у своєму виступі Андрій Гордєєв.

Довідка: Всеукраїнські змагання «Шкіряний м’яч» проводяться серед команд загальноосвітніх шкіл у чотирьох вікових групах (U-11 (2006 гравці р.н.), U-12 (гравці 2005 р.н) , U-13 (гравці 2004 р.н.) та U-14 (гравці 2003 р.н.) в шість етапів.

Перший етап проводиться в загальноосвітніх школах серед команд паралельних класів. На другому етапі (районному, міському та міст обласного значення, об’єднаної територіальної громади) беруть участь збірні команди, сформовані з учнів відповідної вікової групи однієї загальноосвітньої школи або збірні команди у складі учнів декількох сусідніх загальноосвітніх шкіл.

Змагання третього етапу проводяться в зонах серед переможців районних, міських міст обласного значення, об’єднаних територіальних громадах змагань.

На четвертому етапі (фінал області) змагаються переможці зональних обласних змагань, які виборють право взяти участь у п’ятому етапі – зональних всеукраїнських змаганнях.

Шостий етап проводиться серед кращих команд України – переможців зональних всеукраїнських змаганнях.

Херсонська ОДА