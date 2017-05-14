Больницы Херсонской области начинают осваивать деньги, выделенные на бесплатные анализы

Напомним, с 1 декабря 2016 г. на Херсонщине в областных учреждениях здравоохранения проводится бесплатная медицинская диагностика по направлению врача. Как сообщает пресс-служба облсовета, управление развития объектов совместной собственности территориальных общин установило, что деньги на бесплатные анализы осваиваются медленно. Некоторые медучреждения их вообще не использовали в связи с проведением тендерных процедур. На 1 мая использовано только 1918 тыс. грн (1338,2 тыс. грн в декабре-январе – 100% от плана и 579,8 тыс. грн в феврале-апреле – 11,3%).

Остаток средств – 4527,2 тыс. грн. Решено расширить перечень медицинских обследований, добавив биохимический анализ крови, анализ крови на вирусные гепатиты, электрокардиографию, маммографию молочных желез и МСКТ с контрастом.

Напоминаем: в рамках программы жители города и области имеют возможность бесплатно сдать общий анализ крови и анализ крови на сахар, анализ мочи, пройти рентгенографическое обследование грудной клетки и ультразвуковую диагностику – исследование органов брюшной полости, мочевого пузыря, малого таза (женщины – трансабдоминальным методом), простаты (мужчины).

По материалам: Гривна. Новый формат