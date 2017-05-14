Выездная бригада медиков облонкодиспансера начнет работать в области

С 15 мая в районах Херсонщины начнет работать выездная бригада медиков Херсонского облонкодиспансера. Об этом в Facebook написал глава облсовета Владислав Мангер. «Некоторое время назад мы с главврачом этого учреждения Ириной Сокур разработали план действий, работая по которому, можно будет помочь сотням жителей области диагностировать онкозаболевание на ранней стадии и тут же приступить к лечению. Статистика, которую озвучивает Ирина Владимировна, потрясает:

ежегодно на Херсонщине фиксируют до 4000 новых случаев онкозаболеваний. Более 2 тыс. человек от этих болячек умирают каждый год», – написал Мангер.

В понедельник медики посетят Верхний Рогачик. Обследования для жителей Херсонщины будут делать бесплатно.