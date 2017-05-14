Самая грязная вода на Херсонщине – в Ингульце

Специалисты Херсонского областного лабораторного центра провели лабораторные исследования воды открытых водоемов. В I квартале исследовано 110 проб речной воды, из которых 4 (3,8%) не соответствовали нормативам, сообщается на сайте СЭС. Так, в Великоолександровском и Высокопольском районах в Ингульце превышено содержание сухого остатка, хлоридов, сульфатов. По микробиологическим и паразитологическим показателям исследовано 177 проб речной воды, из которых 2 (1,1%) не соответствовали. Обнаружили простейших (лямблии) в Высокопольском районе в Ингульце.

Также исследовано 20 проб морской воды, которые соответствовали нормам.

По материалам: Гривна. Новый формат