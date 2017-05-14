У Херсоні відбудеться експозиція робіт відомого литовського художника Мікалоюса Чюрльоніса

З 17-го до 23 травня у Херсоні проходитимуть Дні Литви на Херсонщині. В рамках цієї події з 17 травня до 18 червня триватиме й експозиція робіт відомого литовського художника і композитора Мікалоюса Чюрльоніса. З 17-го до 23 травня у Херсоні проходитимуть Дні Литви на Херсонщині. В рамках цієї визначної події з 17 травня до 18 червня триватиме й експозиція робіт відомого литовського художника і композитора Мікалоюса Чюрльоніса. Шевелюра буйного світлого волосся, добрі, навіть у посмішці нерідко сумні очі, що часом палають захопленням чи гумором, і сама посмішка, котру описати найважче, і тихі слова: «Не сердьтеся».

Композитор і художник Мікалоюс Константінас Чюрльоніс (1875 – 1911), який залишив яскравий слід у литовській культурі, також є унікальним творцем в історії європейського мистецтва.

М.К. Чюрльоніс помер рано – у 35 років. А його творче життя завершилося після 33. Творчий шлях Чюрльоніса-композитора, що тривав усього дев’ять років, приніс безцінні плоди: автор створив більше трьохсот музичних творів. Творча біографія Чюрльоніса надто коротка: перші уроки малювання він почав брати в 27 років, а в 31 уже виставив свої перші роботи. Чюрльоніс-художник створив більше чотирьох сотень творів живопису, графіки, експериментував у сфері художньої фотографії, окрім того, писав прозу і поезію, проявив себе в публіцистиці. Записи Чюрльоніса часів навчання у Варшавському музичному інституті свідчать про його захоплення геологією й історією, хімією й геометрією, фізикою й астрономією, астрологією й давньою міфологією, давніми і сучасними мовами, сучасною і класичною філософією, релігіями сходу і заходу.

Мікалоюс Константінас Чюрльоніс народився 22 вересня 1875 р. у Варені, у сім’ї органіста Константінаса Чюрльоніса й Адель Марії Магдалини Радманайтє – Чюрльонєнє. Костянтин був старшим у родині з дев’яти дітей. Смак до музики він успадкував від свого батька-органіста.

Художня експозиція робіт М. К. Чюрльоніса складається з трьох частин

Одну частину виставки складають фотографії художника, зняті під час його перебування на Кавказі й під час відпочинку в Анапі. На цих фото художник звертається до тих самих сюжетів, що так любить використовувати і в своїх художніх роботах. Його цікавить скелястий пейзаж, контрастне зіставлення моря зі скелями, морські простори й кораблі, на побутових фото особливо чітко проглядається вишукане відчуття кадру і форми, інтерес автора до психологічних сюжетів.

Художню творчість Чюрльоніса на виставці також представляють його унікальні музикальні картини. З 1907 року художник почав давати своїм картинам музикальні назви. На виставці експонуються дві з шести живописних сонат художника: «Соната Моря» і « Соната Зірок», а також його пасторальна «Фуга», створена за принципами музичного поліфонічного мислення. Чюрльоніс-символіст на виставці представлений трьома роботами, що демонструють три дуже різні підходи художника до теми невидимої сили, яка править його Всесвітом, що завжди приваблювало митця. Це картина «Істина», створена у Варшаві в 1905 році, «Рекс», якого Чюрльоніс написав у Петербурзі на початку 1909 року і «Казка королів», що датується літом 1909 року.

Цикл із 13 картин «Сотворення світу» на виставці представляє Чюрльоніса як одного з найсміливіших новаторів у мистецтві початку ХХ століття. «Сотворення світу», цикл, у якому Чюрльоніс наближається до цілком абстрактних форм зображення, представляє нам своєрідний космологічний погляд художника на формування світу й утворення Всесвіту. Чюрльоніс писав: «Я починаю цикл картин `Сотворення світу`, але не нашого світу за Біблією, а якогось фантастичного, свого, і збираюся їх написати більше 100». Написав він їх лише 13, зате яких! На них зображені якісь небесні сфери, блакить величезної Земної кулі, зірки, фантастична архітектура, морське дно з водоростями й невідомими організмами. Усе це написане в красивій синьо-зелено-сріблястій або помаранчево-золотій гаммі.

У Херсоні представлено лише невелику частину художнього доробку, залишеного нам литовським генієм. Усі оригінали картин і творчий спадок нині зберігаються в Каунасі, у Національному Художньому музеї ім. М. К. Чюрльоніса.

Чюрльоніс – унікальне явище в світовому мистецтві, його творчість донині викликає захоплення й суперечки. Різноплановістю своїх творчих шукань М.К. Чюрльоніс може зрівнятися з великими майстрами епохи Відродження.

Виставка проходитиме у приміщенні Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша (вул. Театральна, 7). Організаторами експозиції в Херсоні є Херсонська міська громадська організація “Культурний центр Україна – Литва” та Будинок Чюрльоніса у Вільнюсі.

Джерело: Херсонський Вісник