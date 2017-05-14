Жителям Новой Каховки и пригорода на полицию советуют особо не рассчитывать

В пригородах Новой Каховки – массовые кражи крышек люков, труб и прочего. "На полицию особо не рассчитывайте", – советует местным чиновникам зам. руководителя Новокаховского местной прокуратуры Евгений Подоляк. По его словам, сейчас на весь горсовет работают только 2 участковых, и те без транспорта. "Они могут разве что зафиксировать тот или иной факт. А то, что «плохо лежит», как воровали, так и будут воровать. Хотя нельзя сказать, что правоохранители сидят сложа руки. В последнее время только по украденным дорожным знакам было зафиксировано 11 раскрытых эпизодов: их сдали в пункты приема металлолома", – сказал Подоляк.

По материлам: Новый день