Латвийцы с Херсонской полиграфической фабрикой будут выпускать солнечные батареи

Исполком горсовета Херсона заявляет о намерении ПАО «Херсонская полиграфическая фабрика» и холдинга «Global BOD Group» (Латвия) создать совместное предприятие по производству солнечных батарей в Херсоне. 4-5 мая в Литве прошла встреча представителей ПАО и литовской компании. «Во время совещания компании разработали технологическую карту и календарный план запуска производства в Херсоне, а также определили сроки подготовки производственной базы на территории Херсонской полиграфической фабрики, обучение персонала и запуска совместного производства солнечных панелей», – говорится в сообщении.

По данным мэрии, модель батареи, которая будет выпускать СП – одна из 5 самых качественных на мировом рынке.

Доля украинской национальной составляющей в готовой продукции будет превышать 50%.

По материалам: Новое время