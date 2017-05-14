90% питьевой воды в Генической районе не соответствует нормам

В I квартале специалисты Херсонского областного лабораторного центра лабораторно исследовали 2465 проб питьевой воды централизованного водоснабжения, в т.ч. по санитарно-химическим показателями 1 065 проб и бактериологическим 1 400. Как сообщается на сайте СЭС, не соответствовало требованиям санитарных правил и норм по санитарно-химическим показателям 197 проб – 18,5%, по бактериологическим показателям 23 – 1,6%. В области более 50% источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (артскважины) имеют воду, не соответствующую требованиям санправил и норм по химсоставу.

Наибольшее отклонение отмечалось в Геническом – 89,7%, Ивановском – 50%, Горностаевском – 37,3%, Белозерском -35%, Нижнесерогозском – 33,3%, Великолепетихском – 33,3%, Каховском – 24,1% и Новотроицком районах – 22,2%.

По бактериологическим показателям питьевая вода не отвечала требованиям санитарных правил и норм в Скадовском – 10% и Голопристанском районах – 6,6%.

По материалам: Гривна. Новый формат