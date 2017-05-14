Сегодня в Херсоне состоится церемония награждения благотворительного мероприятия “Мама года”

14 мая в 17:00 в Херсоне во Дворце молодежи и студентов пройдет благотворительное мероприятие в поддержку детей с инвалидностью – церемония награждения "Мама года". Будут названы победительницы в 10 номинациях: "Фэшн-мама", "Арт-мама", "Фуд-мама", "Инстамама", "Мама – доброе сердце", "Фитнес-мама", "Бизнес-мама" , "Многодетная мама", "Креатив-мама", "Просто мама". Стоимость билета – 50 грн. Деньги направят на завершение оборудования сенсорной комнаты для детей-аутистов.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета