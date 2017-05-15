У Херсоні відбудеться відкриття виставки з найкращими фотографіями для Вікіпедії

У Херсоні 18 травня об 11:40 в Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки відбудеться відкриття виставки фотографій, що перемогли у конкурсах «Вікі любить пам’ятки» та «Вікі любить Землю». У 2016 році Громадська організація «Вікімедіа Україна» вчергове провела українську частину масштабних фотоконкурсів, метою яких є отримання фотографій усіх пам’яток культурної та природної спадщини України під вільною ліцензією та ілюстрування ними Вікіпедії – вільної енциклопедії, яку щодня переглядають мільйони користувачів з усього світу. Протягом конкурсних місяців у Вікісховище було завантажено 11,5 тис. фотографій 1 897 пам’яток природи України та 36 тис. фотографій 14 тис. пам’яток культурної спадщини України. Відвідувачі виставки побачать фото, що отримали найвищі оцінки журі та стали переможцями у номінаціях «Найкраще фото конкурсу» та «Найкраще фото області». Всього 34 світлини 21 автора, як професіоналів, так і аматорів. Виставка буде діяти по 31 травня.

Організатор виставки: Громадська організація «Вікімедіа Україна»