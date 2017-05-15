Відкриті регулярні перевезення водним транспортом у Херсонській області (розклад)

14 травня на набережній, що по пр. Ушакова, відбулася урочиста зустріч судна на підводних крилах Нібулон-Експрес, яке прибуло з Голої Пристані. Перші пасажири «ракети» отримали повітряні кульки. Вони охоче поділилися своїми враженнями і вказали, що подорожувати в такий спосіб дуже комфортно і швидко. Це зручно, для великої кількості людей з Голої Пристані, які працюють в Херсоні, а також тих, хто просто хоче помилуватися краєвидами Дніпра. Цим «пілотним» рейсом компанія «Нібулон» відкрила регулярні перевезення водним транспортом у Херсонській області.

Подію очікували ще з весни. Гальмували процес лише оформлення відповідних документів та організація належного рівня причальної та берегової інфраструктури.

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв зауважив: «Всупереч усім скептичним прогнозам, водне сполучення налагоджено, а рейси планується виконувати кожного дня. Наступним нашим завданням є відкриття туристичного маршруту на Кінбурнську косу, куди усі охочі могли б дістатися без пересадок».

Заступник генерального директора ТОВ СП «Нібулон» з будівництва та експлуатації флоту Андрій Волік додав, що ціна квитків на такі перевезення суттєво не буде відрізнятися від автобусних, оскільки це соціальний проект компанії.

Відкриття водного пасажирського сполучення на півдні України засвідчує те, що, коли разом об’єднуються держава, бізнес і громада, то найнездійсненніші мрії втілюються у життя.

Наразі пасажирське судно «НІБУЛОН Експрес – 2», напрямом Нова Каховка (пр. Дніпровський, 55) – Херсон (пр. Ушакова, Набережна) – Гола Пристань (вул. 1 Травня) курсуватиме за таким розкладом:

Квитки можна буде придбати безпосередньо на судні. Їх вартість складатиме:

Н. Каховка-Гола Пристань – 102 грн;

Н. Каховка- Херсон – 60 грн;

Херсон-Гола Пристань – 42 грн.

Херсонська ОДА