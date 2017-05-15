За добу прикордонники Херсонського загону відмовили в пропуску двом іноземцям

За минулу добу прикордонники Херсонського загону в пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Каланчак», «Чаплинка» оформили 3 938 осіб та 528 транспортних засобів, а також відмовили в пропуску двом іноземцям. Так, учора, 14 травня, громадянка Німеччини прибула в пункт пропуску для авіаційного сполучення «Херсон» рейсом з Туреччини та надала на контроль недійсний паспортний документ. В ході вивчення її паспорту прикордонники встановили, що інформаційна сторінка в ньому відірвана та приклеєна скотчем.

Громадянку не пропустили на територію України та зворотнім рейсом відправили до Туреччини. А на адмінмежі в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» прикордонники не пропустили громадянина Бельгії, який направлявся на територію окупованого Криму не оформивши спеціальний дозвіл.

Загалом, з початку року прикордонники Херсонського загону відмовили в пропуску 240 іноземцям.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов