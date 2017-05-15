На Каменской Сечи журналистам показали «сад камней», «лысую» гору и вид на реку Каменку

11 мая для журналистов проекта «Восток и Запад вместе» состоялась презентация пешеходная экскурсия по территории казацкой сечи, которая располагалась XVIII в. в устье правого притока Днепра – реки Каменки «Дорога на Сечь». Над разработкой маршрута, кроме историков работал депутат облсовета Игорь Йосипенко. По его словам, такая экскурсия будет интересна не только жителям Херсонщины, но и всем туристам Украины. Потому что это единственный из Запорожских центров традиционного уклада, который сохранился до наших дней. В ходе экскурсии журналистам показали «сад камней», остатки имения потомка казаков Огаркова, «лысую» гору, вид на реку Каменку.

Главной исторической достопримечательностью является захоронение кошевого атамана Костя Гордиенко, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

По материалам: Гривна. Новый формат