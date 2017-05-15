В первый день «Киноджема» в Херсоне показали 4 фильма и провели мастер-класс

В субботу, 13 мая, в Херсоне стартовал 3-й ежегодный фестиваль «Киноджем-2017», организованный Первой Херсонской киношколой. В жеребьевке участвовали 43 команды, из них 12 – участники из других городов и стран, участвующих дистанционно. В этом году открытие фестиваля и мастер-класс впервые транслировались онлайн. В программе «Фильм-открытие» показали: киноленты «Vatiente» Андрея Литвиненко, «Утопия» Виттории Скальюзи, «Коробка с мечтами» Лизы Бугар; «Двадцатьшестнадцать» Андрея Кривец и Дмитрия Рачковского.

В завершение киношного дня тренер Первой Херсонской киношколы Устин Данчук провел мастер-класс по работе со «стоковым персонажем» – о том, как практически «придумывать» личность главному герою или второстепенному персонажу.

По материалам: Мост