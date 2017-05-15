Жителя Херсонщины, забившего до смерти ломом помощницу по хозяйству, осудили

В Сивашском Новотроицкого района пенсионер нанял пожилую односельчанку, чтобы помогала по хозяйству. Но помощница пришла на работу выпившей, что разъярило нанимателя. Схватив металлический лом, он набросился на женщину, и забил ее до смерти – сломал 3 ребра, а лицо превратил в сплошное месиво. Бросив пострадавшую в багажник своей легковушки, мужчина вывез ее к порогу ее дома, и бросил, не оказав никакой помощи. Сельчанка умерла по дороге в больницу. Ее убийца виновным себя не признал, однако полиция обнаружила под его ногтями кровь убитой. Она была и на его вещах, а также на изъятом ломе – орудии преступления.

На суде жители Сивашского также рассказали, что работодатель обращался со своей домработницей хуже, чем рабовладельцы со своими рабами. За денежный долг он прижигал ей тело, а как-то связал ее, и держал так до утра. Суд Новотроицкого района приговорил работодателя-садиста к 8 годам лишения свободы.

По материалам: kherson.net