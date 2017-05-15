В Высокопольском районе нет перерабатывающих предприятий – молодежь уезжает

В Высокопольском районе нужно запускать малые и средние перерабатывающие предприятия, чтобы дать работу людям. Так считает директор департамента агропромышленного развития ОГА Александр Паливода. «Об орошении здесь никто не мечтает – нет источников запитки. Ингулец слишком мелкий и загрязнен тяжелыми металлами и солями – результат деятельности криворожского металлургического «АрселорМиттал».

Подземные воды, пригодные для орошения, находятся глубже ста метров, следовательно, поливать поля из скважин нерентабельно», – говорит чиновник.

В то же время, по его словам, фермеры подстраиваются под обстоятельства и получают неплохие урожаи зерновых и технических культур, в районе нет ни одного невозделанного земельного участка.

Но все зерно, которое производится в районе, вывозится преимущественно по железной дороге, в виде сырья. Перерабатывающих аграрных предприятий в районе нет, поэтому молодежь уезжают из района в поисках работы.

Реальным объектом для запуска переработки может стать местный маслозавод.

«В районе есть только логистические узлы по сбору, хранению и перевалке зерновой группы по железной дороге. Наличие железки практически спасает район, позволяя вывозить зерновые не по автодорогам, так как дороги Высокопольского района сегодня в очень плачевном состоянии и делают район обособленным, практически отрезанным от области», – говорит Паливода.

По материалам: ПИК