В Херсоне патрульные задержали наркомана, который находится в розыске

15 мая около 12:00 в Херсоне на ул. Макарова патрульные заметили мужчину, который при виде правоохранителей ускорил шаг и поменял направление. Мужчина увидел патрульный автомобиль и ускорился. Патрульные догнали его и при осмотре нашли у 44-летнего горожанина ампулы с остатками темного вещества, похожего на наркотики. Также инспекторы установили, что мужчина разыскивается Днепровским отделением полиции. На место вызвали оперативников.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Херсона в Facebook