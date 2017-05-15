У Херсоні відбулась фотовиставка, присвячена “сонячним дітям”

У Херсоні відбулась виставка херсонського фотографа Олександра Андрющенка "46+". Проект присвячено "сонячним діткам" і проходить він під гаслом "Я – дитина, я – не синдром Дауна". Метою проекту є достукатися до людей через світлини. «Я завжди усвідомлював, що “нестандартні” люди, до яких належать і люди з синдромом Дауна – найбільш соціально незахищені. Ще з дитинства інколи доводилося спостерігати неадекватну реакцію в суспільстві. Розумів, що причина – у неналежному вихованні та недостатній інформації на дану тему», — говорить Олександр Андрющенко.

Захід пройшов урочисто, "сонячні діти" підготували концертну програму – танцювали, читали вірші, показували спортивні виступи.

Херсонська міськрада