Почти 700 водителей восстановили в сервисных центрах МВД свои удостоверения

В этом году в территориальных сервисных центрах области выдано 694 водительских удостоверения после их потери или кражи, что составляет 11% от всего количества выданных водительских документов. Напоминаем, что о потере водительского удостоверения нужно сообщить в сервисный центр МВД, а в случае его похищения – в территориальный орган Национальной полиции. После проверки факта выдачи ранее такого документа гражданину, независимо от зарегистрированного места жительства, в сервисном центре МВД выдаётся новый.

Подробнее о порядке восстановления водительского удостоверения после потери или кражи – на сайте.