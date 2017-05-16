На Херсонщині поліція затримала злочинну групу, яка упродовж півроку обікрала 16 магазинів

Жертвами злочинної групи стали власники сільських магазинів з Херсонської та Миколаївської областей. Всього на рахунку групи 16 фактів крадіжок: продуктів харчування, алкогольних напоїв, побутової хімії та комп’ютерної техніки. Суму завданих збитків потерпілі оцінили у понад 1 млн гривень. Затримали зловмисників оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Херсонській області спільно з працівниками роти поліції особливого призначення. З грудня 2016 року і до травня 2017 року у 5 районах Херсонської області (Білозерському, Бериславському, Скадовському, Голопристанському, Іванівському) та в Миколаївській області сталися крадіжки з магазинів.

Схема скоєння злочинів в усіх випадках була однаковою. Зловмисники проникали до магазинів вночі, віджимаючи металопластикові вікна, зламуючи замки або через пошкодження даху. Забирали абсолютно всю продукцію, залишаючи лише пусті полиці.

Працівники управління карного розшуку обласного главку поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що крадені продукти та комп’ютерна техніка продаються у кількох дрібних магазинах Херсона. А посередником постачання краденого була жінка, яка працює на ринку. Оперативники встановили зв’язок продавчині з чотирма раніше судимими херсонцями. Поліцейські провели ряд слідчих (розшукових) дій та зібрали ряд доказів причетності раніше судимих до скоєння серії крадіжок з сільських магазинів.

Щоб нейтралізувати злочинну діяльність учасників групи та попередити чергову крадіжку в одному з сіл Іванівського району, поліцейські вжили комплекс заходів.

Чотирьох зловмисників затримали на місці скоєння крадіжки, коли вони завантажили викрадені продукти до власних автомобілів та намагалися втекти.

Затриманими виявилися раніше судимі наркозалежні жителі Херсона, їм від 33-х до 47-ми років.

Перед скоєнням кожної крадіжки вони проводили так звану «розвідку». На автомобілі приїжджали у населений пункт та підшукували магазин, не обладнаний сигналізацією та без охорони. Обравши магазин, вони вночі приїжджали на двох автомобілях, у яких для конспірації змінювали підроблені номерні знаки. Після викрадення майна вони поверталися до Херсона, де через знайому продавчиню збували крадене в інші магазини.

"За адресами проживання учасників групи ми провели понад 11 санкціонованих обшуків. В результаті вилучено понад 500 кілограмів продуктів харчування, побутову та комп’ютерну техніку, які підтверджують причетність учасників групи до серії крадіжок", – повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Цап.

Наразі учасники групи підозрюються у скоєнні 16 крадіжок, однак ця цифра може зрости. Триває досудове розслідування у справі. Вирішується питання про обрання фігурантам міри запобіжного заходу. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

Учасникам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області