На адмінмежі із окупованим Кримом прикордонники виявили п’ятьох нелегальних перевізників

Прикордонники Бердянського загону та представники Укртрансбезпеки продовжують заходи по виявленню осіб, які здійснюють нелегальні перевезення пасажирів через адмінмежу із анексованим Кримом. Так, в 14 травня цього року при в’їзді до КПВВ «Чонгар» прикордонники разом із представниками Укртрансбезпеки виявили два автомобіля «Mercedes Vito», два- «Volkswagen» та один «Opel Vivaro», водії яких здійснювали перевезення пасажирів не маючи на це відповідної ліцензії. Встановленим порядком перевізників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 164 КУпАП України, санкція якої передбачає штраф у розмірі 17 тис. грн. Загалом, з початку року за результатами спільних заходів на адмінмежі, за подібні правопорушення до відповідальності притягнуто вже 29 перевізників, а по одному із випадків відкрито кримінальне провадження.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону