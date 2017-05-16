В Херсонской области организатора антиукраинского митинга посадили на 5 лет

Генический районный суд Херсонской области на пять лет отправил за решетку Эдуарда Коваленко, который в январе 2015 года организовал в Геническе митинг против мобилизации и призывал его участников перекрывать дороги и захватывать административные здания. Коваленко был признан виновным по статье 114-1 УК Украины «Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований».

27 января 2015 года, когда боевики незаконных вооруженных формирований при поддержки российской армии штурмовали Дебальцево и Углегорск, Коваленко призывал жителей Геническа к акциям гражданского неповиновения.

"Мы выставляем ультиматум. Если не остановят мобилизацию на территории Украины, мы перекроем дороги, возьмем штурмом военкоматы, райотделы милиции и другие органы власти. Поэтому все, кто заинтересован в том, чтобы его родные и близкие остались живы, должны собраться и мобилизироваться против мобилизации!", – кричал он в мегафон перед собравшимися.

После этого в отношении Эдуарда Коваленко было заведено уголовное производство.

Пророссийски настроенные граждане публиковали в соцсетях призывы к жителям Херсонской области приехать на суд и поддержать Коваленко, однако в результате в зал суда никто так и не пришел.

В итоге суд удовлетворил просьбу прокурора и назначил Коваленко наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По материлам: vlada.io