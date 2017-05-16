В Херсоне ищут супружеские пары, готовые стать патронатными воспитателями

В Херсоне Суворовский райсовет ищет патронатных воспитателей. Об этом говорится на странице райсовета в Facebook. «Если Вы – супруги с опытом воспитания собственных, уже совершеннолетних детей, проживаете на общей жилой площади в Херсонской области, есть время и любите работать с детьми, предлагаем новую работу – семейный патронат», – говорится в сообщении. В свою очередь райсовет гарантирует таким воспитателям зарплату, деньги на воспитание ребенка, профессиональную поддержку.

По материалам: Гривна. Новый формат