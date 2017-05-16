Херсонские полицейские остановили автомобиль с “липовыми” документами

Патрульные полицейские обнаружили признаки подделки на свидетельстве о регистрации транспортного средства. На улице 49 Гвардейской Дивизии вчера около 13:00 патрульные заметили автомобиль Mercedes-Benz E 220. Автомобиль двигался с нарушением ПДД. Инспекторы его остановили. Во время проверки документов полицейские заметили на свидетельстве о регистрации транспортного средства признаки подделки. Полицейские проверили автомобиль по базам и установили, что номерной знак принадлежит автомобилю FIAT Uno. Также свидетельство о регистрации транспортного средства выдано на автомобиль ВАЗ-2101.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа. На водителя составили постановление по ч.1 ст. 121 КУоАП (Управление транспортным средством, имеющим технические неисправности).

Автомобиль доставили в Херсонского отдела полиции.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Патрульной полиции Херсона