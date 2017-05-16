17 мая в 14:00 в Херсоне пройдет марш «За разнообразие и против дискриминации». Место проведения организаторы пока держат в секрете. Марш должен стать завершающим этапом Квир-форума – серии правозащитных, культурных и образовательных мероприятий, которые проходят в эти дни в Херсоне. В оргкомитет форума и марша входят представительницы БО «Иная», ОП ОО "Асоциация ЛГБТ "ЛИГА" Херсон, а так же индивидуальные активисты.

"Первая в истории Херсона попытка провести уличное шествие в защиту прав ЛГБТ состоялась ровно год назад. Трудно назвать ее достаточно успешной: 4 участником удалось пройти лишь около 10 метров. Но начало было положено. В этом году мы приглашаем всех неравнодушных выйти 17 мая – в День борьбы с гомофобией и трансфобией – на Марш "За разнообразие и против дискриминации". Теперь – он инициирован самими представителями ЛГБТ сообщества", – сообщают организаторы.

Они призывают присоединиться к маршу «За разнообразие и против дискриминацити» всех, кто разделяет эти ценности.